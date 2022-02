MANSUE' «Qualcuno ha torturato il mio Jack: lo ha preso e gli ha estratto due canini. Un gesto ignobile, di una crudeltà inaudita. Il colpevole deve pagare. Sto valutando di fare denuncia». Jack è un gattone bianco e nero, di 10 anni che lunedì mattina miagolava di dolore davanti alla porta di casa, una palazzina di via Meucci, a Mansuè. La sua padrona è ancora sconvolta. «Piangeva come un bambino. All’inizio non capivo cosa avesse: non aveva segni di zuffa con altri gatti. Poi mi sono accorta che gli mancavano due canini. E un terzo era spezzato» - racconta la donna, che a quel punto si è fiondata a Conegliano, dalla sua veterinaria di fiducia. Ed è qui che è arrivata la doccia fredda. «Mi ha detto che sono stati estratti. In tanti anni di carriera non aveva mai visto una cosa del genere» - riferisce la padrona. Dalla visita il felino è risultato in buona salute: «Nessuna infezione gengivale, nessun segno di traumi che potrebbero avergli danneggiato i denti. In quel caso le radici sarebbero rimaste conficcate nella gengiva. Invece no».



GESTO BARBARO

La donna è convinta dunque che qualche sadico si sia “divertito” a fare del male al suo gatto. Per quanto cavare dei denti a un animale dotato di unghie e canini affilati, agilità e riflessi pronti non sia esattamente un’operazione facile. O quantomeno la prima forma di tortura che viene in mente. Di solito le insidie da cui i felini domestic devono guardarsi sono altre: bastoni, pistole ad aria compressa, petardi. «Non capisco cosa possa aver fatto di male né che fastidio potesse dare - si chiede -. E’ un coccolone, si fa avvicinare e accarezzare da tutti». Il sospetto è che qualcuno, lunedì mattina lo abbia preso e sottoposto a quella che lei definisce una «barbarie». «Potrebbe essere opera di qualche ragazzino: ultimamente in paese c’è una banda di teppisti che va in giro a fare danni o qualcuno che ha voluto fare un dispetto. Ma è difficile stringere il campo su qualcuno - dice la donna -. Non abbiamo telecamere in giardino ma provvederemo a mettergli il radiocollare così possiamo controllare i suoi spostamenti». «Lunedì mattina il gatto è uscito alle 8 e stava bene. Alle 11.30 quando sono tornata a casa dal lavoro mi stava aspettando davanti alla porta, come sempre» - racconta la padrona. Ma nelle fauci doloranti c’erano due posti vuoti. Il felino ora sta un po’ meglio, grazie agli antidolorifici e pian piano ricomincerà a mangiare come prima, con qualche difficoltà in più.



MASCOTTE DELLA CASA

Jack è la mascotte della casa e il compagno di giochi del bimbo di 8 anni. «Sono cresciuti insieme. Mio figlio era disperato quando ha visto che il nostro micio stava male» - racconta G. La donna ancora non riesce a capacitarsi che qualcuno sia capace di azioni così crudeli. «Io non so il mio gatto cosa abbia potuto farti di male per avergli tolto i canini. Presto verrò a sapere il tuo nome, verrai denunciato e dovrai rispondere della tua azione crudele. Gli animali non si toccano e chi fa certe barbarie deve pagare pesantemente» - è lo sfogo condiviso sul gruppo Facebook del paese -. Mi auguro che certe cose non succedano più».