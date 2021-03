Gasolio clandestino travestito da solvente: traffico internazionale dall'Est Europa, due arresti e 33 denunce

TREVISO - Due persone sono state arrestate e altre 33 sono state invece denunciate in un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso contro il traffico internazionale di petroli dall'est Europa . Sono stati sequestrati beni per 1,7 milioni di euro .

Le fiamme gialle in vari interventi, eseguiti lungo le autostrade che collegano il confine orientale al resto del Paese, hanno tra l'altro posto sotto sequestro 8 motrici, 15 semirimorchi, un distributore clandestino e 345.000 litri di olio minerale. I successivi sviluppi delle indagini hanno poi consentito di accertare il consumo in frode, in Italia, di 1.800.000 litri di gasolio e l' omesso versamento di accise per un milione di euro .

Gasolio dall'estero

II gasolio, trasportato all'interno di cisterne e autoarticolati arrivava da raffinerie della Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Austria ed era destinato alle province di Milano, Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Napoli, Ancona, Mantova, Caserta e Catania, dove sarebbe stato stoccato in depositi abusivi e successivamente miscelato prima della vendita al dettaglio. Il prodotto petrolifero, viaggiava con documenti che attestavano fosse solvente o liquido anticorrosivo: dalle analisi chimiche è emerso invece che era composto per il 70% da gasolio e per la parte residua da olio vegetale, idoneo comunque a garantire la carburazione in motori diesel. Era inoltre accompagnato da documenti sui quali figuravano destinazioni finali fittizie, come Grecia, Malta e Spagna.