TREVISO - Crescono anche i prezzi dei box auto. Per acquistarne uno nel centro storico di Treviso si arriva a spendere fino a 45mila euro. Mentre quelli più economici si trovano nei quartieri di San Liberale e Santa Bona: rispettivamente tra gli 8mila e i 10mila euro. Come conferma il report diffuso da Tecnocasa, nella prima metà di quest'anno pure le richieste economiche per i box sono aumentate, nello specifico dell'1%, rispetto agli ultimi sei mesi del 2022. E non si tratta di un andamento generalizzato. Treviso, infatti, figura nel ristretto novero delle città venete che hanno registrato un incremento dei prezzi dei box auto. Assieme al capoluogo della Marca ci sono Venezia e Verona (dove ci sono stati aumenti anche maggiori, fino al 6,6%). Mentre nelle città di Padova, Vicenza e Rovigo, sempre nello stesso periodo, i prezzi sono rimasti fermi. Il mercato, in questo settore, resta comunque in continua evoluzione.

LA MAPPA

A Treviso le richieste più elevate riguardano inevitabilmente il centro storico. È qui che un box auto arriva a costare 45mila euro. E anche per un semplice posto auto bisogna prepararsi a sborsare qualcosa come 25mila euro. Non è un problema da poco. Tanto più se si punta a portare più persone ad abitare all'interno delle mura. Il tutto mentre i prezzi delle case hanno di fatto toccato il massimo storico da otto anni a questa parte e gli affitti, quando ci sono, hanno costi sempre più improponibili. Ad agosto, stando al quadro fatto dal portale Immobiliare.it, sono stati richiesti mediamente oltre 3.460 euro al metro quadro per l'acquisto di una casa nel centro di Treviso. Per un aumento del 7% nel giro di un solo anno (+18% rispetto a cinque anni fa). Per quanto riguarda i posti auto, rimanendo all'interno delle mura, la svolta potrebbe essere rappresentata dal progetto del park sotto piazza Vittoria e dai conseguenti effetti collegati alla realizzazione di una struttura interrata di due piani con 430 posti auto. Allargando l'orizzonte, un box auto nella zona del tribunale arriva a costare 25mila euro. Ma la quotazione più diffusa a Treviso è di 20mila euro. È questo il prezzo medio chiesto per acquistare una struttura dove mettere al riparo la macchina tra la zona del Chiodo e i quartieri di San Giuseppe, Monigo, Sant'Angelo e Santa Maria del Sile.

IN PERIFERIA

Negli altri quadranti della città si è sotto ai 20mila euro. Nell'ordine: per un box auto a Fiera e Selvana si arriva a 17mila euro; nella zona dello stadio Tenni a 15mila; a Canizzano si è a 14mila euro; nei quartieri di Santa Maria del Rovere, San Pelajo e Sant'Antonino ci si attesta a 13mila; a San Paolo a 12mila. Per poi chiudere appunto con Santa Bona e San Liberale. Ed è piuttosto salato anche il conto per assicurarsi un semplice posto auto in pianta stabile. Detto del picco del centro, con 25mila euro, nella zona del Chiodo si arriva a chiedere 10mila euro, tra l'area dello stadio e Selvana si resta a 8mila e tra Fiera e la zona del tribunale non si scende sotto ai 7mila euro. Su questo fronte la quotazione più ricorrente per l'acquisto di un posto auto a Treviso è di 6mila euro: vale nei quartieri di Monigo, Santa Maria del Rovere, San Pelajo, San Giuseppe, Santa Maria del Sile, Sant'Angelo e Sant'Antonino. Mentre solamente nel quartiere di Santa Bona si scende a un prezzo medio di 5mila euro.