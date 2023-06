Rubano il portafoglio ad una donna al supermercato di Vedelago, prelevano e comprano due costosi cellulari: identificati i due ladri

VEDELAGO (TREVISO) - Derubata al supermercato, identificati i due ladri. La donna, una 65enne di Vedelago, lo scorso 16 maggio, stava facendo la spesa in un negozio della zona quando due malintenzionati di 28 e 32 anni di origine rumena hanno approfittato di un momento di distrazione e le hanno rubato dalla borsa il portafoglio e una carta di credito. I due si sono poi immediatamente recati in un vicino sportello Atm di un ufficio postale e hanno prelevato alcune migliaia di euro e, successivamente, in un punto vendita di Castelfranco Veneto, hanno comprato due costosi cellulari. I Carabinieri, individuata la macchina degli indagati, effettuati gli incroci con gli impianti di videosorveglianza dei luoghi frequentati dagli stessi per gli acquisti fraudolenti e grazie alla collaborazione degli esercenti, sono risaliti a un 28enne e a un 32enne di origine rumena, deferiti in stato di libertà per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in concorso.