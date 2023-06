MONTEBELLUNA - I lampioni restano accesi di notte. Tornano le borse di studio per gli studenti meritevoli. Telecamere a Mercato vecchio. Sono queste alcune delle novità che hanno caratterizzato la verifica degli equilibri di bilancio e la sesta variazione per la destinazione dell’avanzo di cui si è discusso l’altra sera in commissione in vista del passaggio in consiglio comunale. «L’amministrazione -dice il sindaco Adalberto Bordin- è riuscita, di fatto, a trovare le risorse per una serie di importanti azioni: per non spegnere i lampioni da luglio come previsto invece prudenzialmente a bilancio di previsione, per finanziare con oltre 100mila euro le manutenzioni varie e per confermare le borse di studio rivolte agli studenti meritevoli attivate con la precedente amministrazione. L’intero impianto previsto dalla delibera sarà presentato nel prossimo consiglio comunale e sottoposto al parere dei consiglieri».

I CONTI IN TASCA

E l’assessore al bilancio Lucrezia Favero aggiunge: «Lo scorso dicembre, in occasione del bilancio di previsione, si era previsto un aumento delle spese per il consumo di gas del 205%, e cioè un aumento dai 362.800 euro del 2022 ai 742mila euro del 2023. Similmente, la previsione della spesa per l’illuminazione e l’energia elettrica era stata per il 2022 di 938mila euro e per il 2023 avevamo messo una previsione di 1.019.800 euro corrispondente a un +10%. A fronte di queste previsioni, avevamo ipotizzato la possibilità di spegnere a notte fonda l’illuminazione pubblica a partire dal primo luglio. Con questa variazione di bilancio però possiamo scongiurare questa eventualità perché prendiamo atto del contributo statale di 155mila euro che, aggiunto alle somme che avevamo già avevamo a bilancio, ci permette di coprire le spese per l’energia elettrica e il gas e, in definitiva, di liberare risorse per 100mila euro». Queste saranno utilizzate per la manutenzione ordinaria della viabilità e della pubblica illuminazione (71.200 euro), per l’acquisto beni per gestioni in economia delle manutenzioni ordinarie (15.800 euro) e per incrementare le risorse per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (16mila euro) oltre che per le borse di studio e per mantenere l’attuale orario di apertura della biblioteca comunale. Importante anche il finanziamento per potenziare il sistema di videosorveglianza nella frazione di Mercato vecchio, presa di mira dai ladri soprattutto lo scorso inverno.

MAGGIORI SPESE

Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale si evidenziano maggiori spese per la realizzazione della mensa della scuola Papa Giovanni per 308.461 euro che si aggiungono ai 791.539 euro ottenuti come contributo Pnrr. Questo importo si aggiunge a quelli già previsti dalle due precedenti variazioni di bilancio e che riguardano l’integrazione di spesa per l’aumento dei costi delle materie prime per il restauro di Villa Pisani (350mila euro) e le due integrazioni relative ai contributi ottenuti dallo Stato per gli interventi di Villa Pisani (340mila euro euro) e di Villa Pullin (143mila euro). Quindi dall’avanzo disponibile originario di 3 milioni rispetto al quale era già stato prelevato un milione di euro per co-finanziare le opere per le quali il Comune è risultato destinatario di contributi per l’edilizia scolastica, sono stati prelevati, oltre ai 450mila euro per il restauro di Villa Pisani, ulteriori 392mila euro necessari per coprire una serie di investimenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA