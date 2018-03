di Gabriele Zanchin

CASTELFRANCO - Spinano birra a fiumi, dispensano panini, sono aperti dal pomeriggio fino a notte ma non consumano corrente elettrica. O almeno non abbastanza in base alla loro attività. È stato questo a spingere, a chiedere un controllo coinvolgendo i carabinieri della stazione di Castelfranco e il risultato è stato sorprendente: l, locale alla moda e frequentatissimo ingestito dai fratellipagava solo una minima parte dell’energia elettrica che consumava. Così accadeva almeno da un paio di anni.L’ammanco stimato?. Il locale al momento è chiuso e riaprirà i battenti a giorni. «Nessuna dichiarazione - spiegano i titolari - le nostre bollette sono dai carabinieri. Le abbiamo pagate tutte, valuteremo con i nostri avvocati». Nei loro confronti dei titolari del pub è scattata la denuncia per furto aggravato di energia elettrica in concorso. L’Enel ha postoil contatore dell’energia elettrica del locale e qui è arrivata la sorpresa: hanno trovato unattaccato al contatore cheil funzionamento.