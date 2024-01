Volpago del Montello. Caldaie e termosifoni rubati da una ditta in liquidazione ma i ladri fuggono a bordo di un autocarro «troppo pesante» e vengono fermati

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Furto in una ditta in liquidazione, due persone individuate e denunciate. Nel pomeriggio del 7 gennaio scorso, intorno alle 13,30, i carabinieri ha proceduto lungo la Strada Provinciale 248, a Venegazzù di Volpago del Montello, al controllo di un autocarro con a bordo due giovani che procedeva in modo irregolare, verosimilmente proprio perché sovraccarico di materiale. A bordo del veicolo fermato i militari hanno trovato e sequestrato ben 4 caldaie, una decina di termosifoni, 2 bobine di cavi elettrici in rame lunghi complessivamente 400 metri e vario altro materiale tipo rubinetterie, valvole pressostatiche, raccordi e parti di impianti idraulici di cui i due giovani non fornivano alcuna ricevuta di acquisto o plausibile spiegazione circa il possesso.

Immediati accertamenti dei Carabinieri su alcune etichette presenti su scatoloni contenenti materiale, hanno permesso di verificare che la merce, del valore approssimativo di circa 50mila euro, proveniva verosimilmente da una ditta in liquidazione di Nervesa della Battaglia. E proprio presso la ditta in questione, nel corso di un successivo sopralluogo, i militari hanno controllato la presenza di segni evidenti di forzatura su una porta di accesso al locale magazzino ed anche un carrello verosimilmente utilizzato per il trasporto della merce asportata. Al curatore fallimentare dell'azienda, che confermava l'ammanco di numerosa merce in precedenza inventariata, è stato restituito il materiale trafugato.

I due fermati, ventenni di nazionalità italiana, sono stati denunciati.