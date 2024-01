Week end della befana, 5 arresti da parte dei carabinieri

VERONA - Durante il weekend della Befana, caratterizzato da festività, saldi di fine stagione e traffico intenso, le strade del comprensorio scaligero hanno visto un'attività intensa e risoluta da parte dei militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona.

Marocchino arrestato per droga

In questo contesto, sono stati effettuati cinque arresti: uno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, uno per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, falsa attestazione di identità e porto ingiustificato di armi, e tre su ordini di esecuzione per la carcerazione.

L'arresto legato allo spaccio di droga evidenzia come il mercato della droga approfitti delle festività per incrementare le vendite. Un individuo di 26 anni, di origine marocchina, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di cocaina pronta per lo spaccio. I Carabinieri hanno individuato il sospetto durante un controllo nel parcheggio affollato di un supermercato, dimostrando professionalità e perspicacia. Successivamente, una perquisizione presso la sua residenza ha portato al sequestro di ulteriori dosi di cocaina e altri materiali correlati. Il sospetto è stato condannato a tre anni di reclusione e una multa di 12.000 euro.

Resistenza a pubblico ufficiale

In un altro episodio singolare, una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in un incidente stradale dove un individuo, sotto l'effetto dell'alcol, ha aggresso verbalmente e fisicamente i militari. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, falsa attestazione di identità e porto ingiustificato di armi. La sua condanna è stata di un anno e tre mesi di reclusione.

Ordini di carcerazione

Gli altri tre arresti sono stati eseguiti in ottemperanza agli ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Verona. Questi arresti riguardano un individuo condannato per associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali aggravate e tentato furto aggravato. Altri due individui sono stati arrestati per espiare pene detentive già stabilite in precedenza.