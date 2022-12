Ruba 10 bottiglie di liquori dal supermercato di Castelfranco, arrestato un 23enne

RESANA (TREVISO) - Aveva rubato 10 bottiglie di liquori di varie marche, arrestato un 23enne. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 dicembre, a Resana, i Carabinieri della stazione di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 23enne di origini rumene residente in città, già gravato da pregiudizi penali. L'uomo aveva rubato 10 bottiglie di liquori di varie marche, per un valore di circa 130 euro, all’interno di un supermercato del luogo. Quando però si stava allontanando dal punto vendita usando la porta di emergenza dell’esercizio commerciale, è stato bloccato dal personale addetto alla sicurezza che poi chiesto l’intervento dei militari dell’Arma.