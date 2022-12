Beccata la coppia che abbordava gli anziani: lei rubava portafogli e carte, lui faceva i prelievi bancomat

VALSAGNO/RECOARO - I carabinieri della Stazione di Recoaro Terme (Vicenza), a seguito di attività investigativa scaturita da una denuncia di furto, avvenuta lo scorso mese di agosto al mercato cittadino di Valdagno, hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato, una donna, C.R., 48enne, originaria di Portogruaro (Venezia), e, per indebito utilizzo di strumenti di pagamento a mezzo bancomat illecitamente sottratto, il marito, P.G., 50enne, originario di Verona.

La 48enne C.R. lo scorso cinque agosto, dopo aver avvicinato una signora anziana intenta a svolgere acquisti al mercato di Valdagno, le sottraeva dalla borsa il portadocumenti contenente la tessera bancomat. Tessera che veniva utilizzata dal marito, complice, per effettuare indebiti prelievi in diverse postazioni bancomat, sottraendo così alla vittima un totale di 2350 euro. Sulla scorta delle denuncia sporta dall’anziana, è stato possibile sviluppare un’attività d’indagine che ha permesso di appurare, inoltre, che C.R., il giorno prima (cioè il 4 agosto 2022), in un noto supermercato di Recoaro Terme, aveva sottratto con destrezza ad una anziana il portafogli contenente oltre 500 euro. In ultimo, gli accertamenti investigativi hanno permesso di attribuire alla stessa C.R. un ulteriore furto di portafogli contenente 450 euro, avvenuto, il 24 marzo 2022 nello stesso supermercato e sempre ai danni di un’anziana del posto.

Le operazioni di approfondimento investigativo ed individuazione, svolte dai carabinieri di Recoaro, si sono avvalse dell’attivo contributo dei denuncianti e della popolazione locale. Tali elementi, unitamente alle attività più specificatamente investigative, hanno permesso di ricostruire le esatte dinamiche dei furti e dei prelievi svolti. Elementi che saranno vagliati dalla Procura della Repubblica berica. I due indagati dovranno rispondere rispettivamente di furto aggravato e di utilizzo indebito di strumenti di pagamento.