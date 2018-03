«Vogliamo ascoltare il coro»: ma rubano la borsa in chiesa e svaligiano la casa

di Lina Paronetto

TREVISO - Le hanno portato via le chiavi di casa dalla borsa, lasciata al sicuro, almeno così sembrava. Nel giro di poco più di un'ora, in pratica il tempo della messa, l'abitazione, un appartamento al terzo piano all'angolo tra via Cornarotta e via Municipio, già era statoed erano spariti preziosi per 25mila euro. La disavventura è toccata due domeniche fa ad Anna Rosa Pavan, responsabile amministrativa della sede trevigiana delle assicurazioni Generali, con la passione per il canto.Anna Rosa canta infatti neldi Santa Bona, che domenica 18 marzo era invitato a cantare a Santa Maria del Rovere, alla funzione delle 11. «Con gli altri cantori ci ritroviamo sempre mezz'ora prima per provare ha raccontato la donna alle telecamere di Antenna Tre, che ha contattato per mettere in guardia dal metodo usato dalle ladre. Si sono intrufolate in chiesa due signore, forse romene, dell'età apparente di 35-40 anni, che con la scusa di amare il canto e voler entrare a far parte del coro, hanno chiesto di assistere, sedendosi proprio sul banco sotto cui avevamo lasciato le borse. Quando ho ripreso la mia, l'ho sentita stranamente leggera: era sparito il borsello con le cose più preziose, carte di credito, telefono, documenti e, appunto, le chiavi di casa»...