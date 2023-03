Moser e Mosole, la prima uscita ufficiale da coppia: «Se vado piano in salita Francesco mi spinge». «Un difetto di Mara? E' una rompi» Videointervista

TREVISO - Prima uscita pubblica per la coppia Francesco Moser e Mara Mosole. L'occasione ghiotta è stata la cena del cinghiale "A caccia di campioni" in corso questa sera, 24 marzo, a Borgo della Birra di Ponte di Piave. Lì i campioni del ciclismo si sono raccontati lasciandosi andare a simpatiche frecciatine, tante risate e facendosi gli occhi dolci. Sembrano innamoratissimi, al punto tale che anche sui difetti ridono insieme: «Francesco, un difetto di Mara?» «E' una rompi ed è fissata con l'ordine». E sui pregi: «Quando vado piano in salita, Francesco mi spinge». Poi lo sguardo allo sport: «Condividiamo la passione per la bici e anche quella per lo sci. In montagna non ci andiamo per camminare, al massimo per pedalare. Chi va in bici, non cammina». E alle nuove generazioni di ciclisti dicono: «E' importante avvicinarsi a questo sport da piccoli».

Intervista di Annalisa Fregonese, video di Francesco Da Re (Nuove Tecniche)