FONTANELLE (TREVISO) - Choc a Lutrano di Fontanelle, nel Trevigiano, dove alle due di notte un uomo è stato visto gettarsi nel fiume da via Bornia al Molino. Immediato l'allarme e i soccorsi, per l'uomo però non c'è stato niente da fare: il corpo senza vita è stato ripescato più tardi dalle acque gelide.