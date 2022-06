Fiamme dal barbecue: rogo in un'abitazione di una coppia di anziani a Fontane di Villorba

VILLORBA – Fiamme dal barbecue: il rogo devasta la tettoia di un'abitazione. Attimi di paura per una coppia di anziani, che si è vista divampare l'incendio sotto gli occhi, mentre preparavano il pranzo. E che ora non possono mettere piede in casa: l'edificio è momentaneamente inagibile a causa del fumo. E' successo oggi, 19 giugno, a Fontane di Villorba, in una villetta di via Po. Marito e moglie, 77 anni lui e 75 lei, stavano cucinando sotto il portico, una pompeiana in legno quando all'improvviso dalla piastra di cottura si è sviluppato un incendio. Erano le 12.30. Le fiamme hanno raggiunto in breve tempo la tettoia, divorando anche una Mercedes GLK parcheggiata lì accanto. La coppia è riuscita amettersi in salvo e ad avvertire i pompieri. Ma non sono stati i soli: in pochi minuti alla centrale dei vigili del fuoco sono arrivate circa 60 chiamate. La colonna di fumo nero che si alzava dal quartiere residenziale preoccupava non poco i residenti. Sul posto si sono precipitate tre squadre di pompieri: gli operatori hanno prima spento le fiamme e poi messo in sicurezza la struttura. I danni sono ingenti ma l'abitazione non sembra compromessa a livello strutturale. I coniugi, ora ospitati da parenti, potranno tornare ad abitarci soltanto dopo aver ripulito a fondo le stanze così da togliere fumo e fuliggine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e un'ambulanza del Suem 118, in via precauzionale: fortunatamente nessuno ha dovuto ricorrere a cure mediche.

