Incendio in una casa a Fontane di Villorba, paura per due anziani. La coppia stava facendo una grigliata quando all'improvviso ha perso il controllo del bracere e le fiamme si sono alzate invadendo la tettoia della loro abitazione. Il fatto è accaduto oggi, 19 giugno, la casa è ora inagibile per il fumo.

