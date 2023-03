Fontana delle Tette, il Comune “dimentica” le indicazioni: ci pensa il comitato “Prima i Trevigiani”

TREVISO - Nuovi cartelli segnaletici riportanti le indicazioni per raggiungere l’antica, perlomeno la “bella copia” presente oggi all’interno del cortile di Palazzo Zignoli in centro città a Treviso e considerata da anni uno dei simboli più importanti e riconoscibili del capoluogo. È questo quanto ha potuto notare chi oggi ha avuto l’opportunità di passeggiare per le vie del centro storico di Treviso. L’iniziativa è stata portata a termine dal comitato cittadinocon in test il presidente Leonardo Campion.

«Nel corso del 2022 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di commercianti ed abitanti del cuore cittadino in riferimento alla difficoltà dei turisti nello scovare la famosa “Fontana delle Tette”, situata proprio a poche decine di metri da Piazza dei Signori – afferma Campion – Per questo lo scorso 15 dicembre ho inoltrato via PEC al Comune una richiesta di rimodulazione e miglioramento della cartellonistica che, partendo dalle principali piazze, indichi il corretto percorso da seguire per raggiungere la statua. Ad oggi, però, non ho ricevuto alcuna risposta».

«Per questo motivo oggi, come comitato cittadino, abbiamo agito di nostra iniziativa nella speranza che questo gesto possa smuovere un cambio di marcia da parte dell’assessore comunale Lavinia Colonna Preti - continua Campion – D’altronde, la vocazione turistica della nostra città deve andare di pari passo con azioni semplici e mirate che la Giunta dovrebbe apportare sul territorio di competenza, escludendo le tempistiche infinite simbolo delle grandi metropoli».