SUSEGANA - Fiocco rosa al Castello di San Salvatore: è nata Athena de Croÿ Collalto, primogenita del principe Emmanuel de Croÿ Collalto e della moglie Olimpia Franzan. Il principe è il figlio dei principi Guillaume de Croÿ e Isabella Collalto de Croÿ, che così sono diventati nonni. La felicità splende sulla millenaria torre di San Salvatore. «L’essere genitori è una gioia immensa – commenta radiosa la principessa Isabella – ma diventare nonni è un altro passo che non finisce di meravigliarci. La tenerezza è immensa di fronte a queste creaturine appena venute alla luce, la vita è un miracolo straordinario».



IL LIETO EVENTO

Il principe Emmanuel e la moglie Olimpia vivono a Londra, dove sono impegnati con il lavoro. La neo mamma ha scelto Roma, la città eterna, come luogo dover far nascere la loro bimba. Il parto naturale è andato benissimo, tutto si è svolto nel migliore dei modi, con Athena che alla nascita pesava 3 chili. I genitori hanno scelto un nome che si rifà alla classicità: Atena è la dea greca della sapienza, delle arti e della strategia in battaglia. In realtà il motivo è più prosaico: «I genitori – prosegue la principessa Isabella – cercavano un nome che fosse agevole da pronunciare in italiano, in inglese e in francese. I giovani d’oggi vivono in un contesto internazionale, si spostano molto per lavoro perciò per la piccola desideravano un nome che non fosse ostico rispetto alla pronuncia nelle varie lingue. Così la scelta è caduta su Athena». La bimba è arrivata a un anno dal matrimonio di Emmanuel e Olimpia, celebrato il 2 luglio 2022. La giovane coppia ha voluto un preciso progetto di vita: dapprima appunto il matrimonio, quindi la decisione di avere un figlio, con Athena che è arrivata senza problemi. Per la piccina già si prospetta un futuro fra Londra, l’Italia d il Belgio (è il paese del nonno, il principe Guillaume).



LA TAPPA

A breve è in programma un soggiorno al castello di San Salvatore. In agosto la principessina Athena insieme al papà Emmanuel e alla mamma Olimpia arriverà in Veneto, fra le colline Unesco sulle quali si estende la tenuta Collalto. «Ad agosto ci saremo tutti – conferma la nonna, principessa Isabella – arriverà dalla Nuova Zelanda anche mia figlia Violette, sarà emozionante avere tutta la famiglia riunita. Oggi i giovani sono cittadini del mondo, non si fanno problemi a spostarsi da una nazione all’altra. Nel contempo avvertono nel profondo le loro radici italiane, e sentono l’orgoglio di appartenere a una realtà come questa delle colline Unesco». E poi c’è la storia: il libro della famiglia Collalto apre la sua prima pagina nel 958, e anche questo non ha eguali nel mondo.