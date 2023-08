TREVISO - Posti non ce ne sono. Questa la risposta dei sindaci trevigiani, almeno quelli dei centri maggiori, alla richiesta della Prefettura di nuove strutture dove accogliere i richiedenti asilo in arrivo. Ma non solo. Mario Conte, sindaco di Treviso, mette anche due paletti ben chiari: l’ex caserma Serena non deve essere più utilizzata per accogliere profughi. Secondo: visto che l’accoglienza diffusa non decolla, l’unica soluzione possibile a livello regionale è creare centri in tutte le province. «E in provincia di Treviso - ricorda - ce ne sono già due: l’ex Serena e l’ex Zanusso a Oderzo. Ma quella di un centro per provincia potrà essere la soluzione». Morale: ognuno deve fare la propria parte. «Col famoso protocollo firmato da Anci, Regione e prefetto abbiamo cercato di non arrivare a questo, a un bando della Prefettura. La quale alla fine, in assenza di risposte, dovrà imporre l’accoglienza in alcuni territori. Ce lo aspettavamo. Gli arrivi sono continui». Poi l’avviso: «Questa volta però la posizione del comune di Treviso, nei confronti della Prefettura e senza voler fare alcuna polemica, è una chiusura ad un’ulteriore disponibilità dell’ex caserma Serena che oggi conta già 520 persone. Numero che riteniamo eccessivo e che può portare a problemi sociali. Treviso ha dato. Capisco le difficoltà del prefetto che dovrà trovare altre soluzioni». Quali soluzioni? Se i bandi andranno deserti, lo scenario si fa a tinte fosche: «Il prefetto, a quel punto, sarà costretto a imporre delle soluzioni. Anche delle tendopoli se dovessero servire. Ma da qualche parte queste persone devono essere accolte».



LE REAZIONI

Se Treviso chiude, praticamente nessun altro sindaco apre. Stefano Marcon da Castelfranco è categorico: «Non ho posti da mettere a disposizione. E se ne avessi, ho 153 richieste per alloggi Erp e prima, quindi, penserei a loro. Smettiamola di ragionare sempre in termini di emergenza quando si parla di richiedenti asilo: sono almeno dieci anni che si va avanti così. Ci vogliono soluzioni organiche pensate dal Governo. L’accoglienza diffusa non è una soluzione: abbiamo già visto l’altra volta com’è andata a finire con cooperative o famiglie che, dopo un po’, non erano più in grado di garantire il servizio. E i sindaci hanno dovuto trovare soluzioni. Ecco: ci pensi il Governo, basta scaricare tutti i problemi sul territorio». Identica la posizione anche di Fabio Chies (Conegliano): «Noi non abbiamo strutture o risorse disponibili - chiarisce - ma non è possibile farsi trovare ogni volta senza un piano. A queste persone bisogna dare un’accoglienza dignitosa, non improvvisata. Ammetto che temo le soluzioni che potrebbero trovare i prefetti. Ma questi problemi non possono essere risolti dai territori».