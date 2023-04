Elezioni a Treviso. Giuseppe Conte in città (per sostenere Maurizio Mestriner) mangia una "mozza" dalla Gigia: «Percentuali? Non sono un indovino» Video

TREVISO - Giuseppe Conte a Treviso per sostenere la candidatura a sindaco di Maurizio Mestriner per il Movimento 5 Stelle. Questa mattina, 27 aprile, Conte è stato in città visitandone i luoghi simbolo dal Duomo fino a piazza dei Signori e si è fermato anche nell'osteria dalla Giga a mangiare la mozzarella in carrozza. «Noi siamo garanzia, quando c'è un impegno pubblico lo svolgiamo con disciplina e onore. Possiamo sacrificare gli impegni privati ma mai quelli pubblici che sono al primo posto - ha detto Conte - Ci sono importanti risorse del Pnrr e abbiamo bisogno di un'amministrazione che non getti la spugna come questo Governo. Dobbiamo riqualificare questo patrimonio immobiliare con comunità energetiche, efficentare gli edifici, sistemare il sistema aviario. Bisogna sistemare la viabilità caotica in centro, sistemare le mura che sono un patrimonio che tutti ci invidiano qui a Treviso. Io non sono un individuo, non so individuare la percentuale, speriamo in un riscontro importante da parte di questa comunità».

Video di Natascia Torres, Nuove Tecniche