Elezioni a Treviso. Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle: «Focus sulle comunità energetiche» Video

TREVISO - Comunità energetiche in ogni quartiere; rivoluzione del trasporto pubblico con l’hub delle corriere portato direttamente fuori città al posto del mercato ortofrutticolo che, a sua volta troverebbe nuova collocazione all’ex Dogana. Sono alcune delle idee che compongono la Treviso Maurizio Mestriner, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e di una coalizione che comprenderà anche Unione Popolare. Impiegato, 43 anni, amante degli sport all’aria aperta, Mestriner, ospite della redazione de Il Gazzettino, è consapevole che il Movimento 5 Stelle in città è arrivato a una svolta.

Videointervista di Paolo Calia