Sgominata la banda della micidiale eroina gialla che uccise Lunardelli

TREVISO - Arrestato il pusher che procurò l'eroina a Mauro Lunardelli, il 34enne morto di overdose la mattina dell'8 dicembre 2017 a Gorgo al Monticano. Lo spacciatore sarebbe un 45enne di Monastier, D.G., finito in manette per detenzione e spaccio di stupefacenti e morte in conseguenza di altro reato.



L'uomo è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare questa mattina, eseguita dai carabinieri del Nor di Conegliano su disposizione del tribunale di Treviso ed estesa ad altri 6 soggetti dediti allo spaccio di droga.



Agli arresti per spaccio anche M.N., anch'egli 45enne di Monastier, mentre per un 35enne di Gorgo al Monticano, S.A., è stato disposto il solo obbligo di firma. Altri 4 soggetti, residenti a Ceggia, Breda di Piave, Fontanelle e Motta di Livenza sono stati denunciati in stato di libertà per lo stesso reato. Secondo le indagini dei militari dell'Arma, avviate dopo la morte di Lunardelli, il sodalizio spacciava eroina con un tasso di principio attivo elevatissimo, superiore al cinquanta per cento. Durante un controllo uno degli indagati era stato trovato in possesso di 10 grammi di eroina, sottoposta ad analisi di laboratorio: era la micidiale eroina gialla che nell'ultimo anno, tra Treviso e Venezia, ha ucciso 16 persone.

