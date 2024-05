Aeroporto. Nominato il nuovo Cda di Aertre: dentro Pinzi, Lolli e Nascimben. Fratelli d'Italia toglie un posto alla Lega

TREVISO - Marco Pinzi confermato al suo posto e pronto a un nuovo mandato da presidente. Assieme a lui sono stati nominati la leghista Benedetta Ippolita Lolli (avvocato) e Alberto Nascimben, esponente di Fratelli d’Italia indicato dalla componente di Prima i Trevigiani e sostenuto dall’intero gruppo consiliare. Questi i tre profili scelti dal sindaco Mario Conte per rinnovare il consiglio di amministrazione di Aertre. Escono dal cda Marco Tonellato e Ilaria Bramezza, entrambi in quota Carroccio. Queste nomine segnano una novità: l’ingresso ai vertici di una partecipata di Fratelli d’Italia che toglie un posto al Carroccio.

La riconferma

Conte, pur cambiando, ha voluto dare continuità a una società su cui punta molto. E questo legame col passato è rappresentato da Pinzi, uomo di fiducia del sindaco, la figura giusta per risolvere i problemi e normalizzare situazione apparentemente intricate. Il primo cittadino è particolarmente soddisfatto del lavoro portato a termine in Aertre, dove l’eterno iter per l’avvio dei lavori di miglioramento dell’aerostazione è finalmente arrivato alla battute conclusive.

Le novità

E Pinzi è anche il presidente che ha preso in mano il consorzio di aziende che sta riportando in alto il Treviso Calcio. Inoltre l’esperienza da manager, la tendenza a lavorare senza cercare vetrine sono state caratteristiche fondamentali per convincere il sindaco della bontà della propria scelta.

Tra i volti nuovi spicca quello di Alberto Nascimben, esponente della nota famiglia di pasticceri conosciutissimi in tutta la città, tesserato di Fratelli d’Italia. Imprenditore di professione, oltre all’attività di famiglia si occupa di turismo gestendo 7 camere/appartamenti in Piazzetta della Torre con l’obiettivo di sviluppare altre strutture appena fuori dalle Mura. Il suo ingresso nel cda è frutto del lavoro ai fianchi fatto dal presidente provinciale dei meloniani Claudio Borgia. Quando si è iniziato a parlare di rinnovi delle partecipate, il sindaco non intendeva lasciare troppo spazio agli alleati. Borgia però, un po’ alla volta, è riuscito a fagli cambiare idea. A Fratelli d’Italia, in un primo momento, era stato proposto un posto nella Farmacie comunali. Ma il presidente ha chiesto espressamente Aertre, società di punta sebbene interamente controllata da Save. E alla fine è stato accontentato. A indicare nome di Nascimben è stata l’area di Prima i Trevigiani, associazione integrata dentro Fratelli d’Italia.

Non eletta

Benedetta Ippolita Lolli, avvocato di grande esperienza, lo scorso anno è stata candidata in lista Lega alle comunali ottenendo anche un buon risultato: 121 preferenze. È risultata la prima dei non eletti: in consiglio prima di lei è entrata Margherita Conte, arrivata a 123 preferenze, due in più. Ma Conte ha comunque voluto sfruttare le sue competenze legali di alto profilo. Lasciano il posto ai due nuovi entrati Bramezza, manager con competenze in varie società pubbliche, e Tonellato, avvocato e volto storico della Lega trevigiana. E lasciano non senza qualche lamentela: nel Carroccio trevigiano non tutti hanno digerito la scelta di cedere un posto a Fratelli d’Italia. Mal di pancia che adesso il sindaco dovrà gestire.