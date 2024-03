Volontariato, supermercato Conad dona 37mila euro alla pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. «Reparto ancora più a misura di bambino e famiglia»

TREVISO - Conad dona 37mila euro alla pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La consegna dell'assegno oggi, 22 marzo, al direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi come sostegno delle progettualità dell’Unità operativa semplice (UOS) di Emato-Oncologia Pediatrica. La cifra raccolta è il risultato di due donazioni effettuate da realtà cooperative associate al Consorzio Nazionale Conad, Dettaglianti Alimentari Organizzati (DAO) e Commercianti Indipendenti Associati (CIA). Questo il commento del direttore della Pediatria, Stefano Martelossi: «I fondi ricevuti verranno utilizzati nel progetto Accoglienza, in fase di sviluppo, che prevede il miglioramento degli ambienti di cura e degli arredi rendendoli maggiormente confortevoli, a misura di bambino e famiglia e sicuri dal punto di vista del rischio infettivo.

Saranno, ad esempio, creati due nuovi ambienti nella sala terapie per permettere l’isolamento dei pazienti in uno spazio più accogliente e protetto».

L'iniziativa benefica del supermercato

I fondi sono stati raccolti grazie all'iniziativa di solidarietà denominata “Una collezione da favola - Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore”, promossa nei punti vendita del Veneto nel corso del 2023, attraverso la quale i clienti al termine della spesa hanno avuto la possibilità di acquistare un Goofo in plastica riciclata, il cui costo prevedeva una quota parte a favore dell’Usl 2 Marca trevigiana. Il direttore operativo di CIA, Valentino Colantuono, si è così espresso: «Confermiamo il nostro impegno al fianco degli ospedali pediatrici del nostro territorio, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile. Ringraziamo i clienti per la generosità dimostrata e i nostri Soci per aver reso possibile questa lodevole iniziativa, portando avanti i valori di solidarietà e di vicinanza che noi di Conad da sempre abbiamo a cuore. Anche il risultato di quest’anno ci rende orgogliosi e rafforza la nostra intenzione di rendere più saldo quotidianamente il legame con le comunità territoriali del Veneto, supportando progetti che possano effettivamente migliorare la vita delle persone». Ezio Gobbi, presidente di DAO ha sottolineato: «Le iniziative solidali sono uno dei pilastri della nostra presenza sul territorio. Siamo felici di continuare a contribuire a quanto Conad promuove in tema di sostenibilità sociale. Ogni anno di più ci rendiamo conto dell’importanza e della positiva differenza che assume il coinvolgimento delle comunità e della nostra rete cooperativa. Ancora una volta la collezione dei Goofi Egan ha permesso di mettere in circolo gesti concreti per prenderci cura di chi vive i nostri territori, in particolare di chi ha più bisogno di un aiuto. Insieme all’ecosistema Conad, ad associati e associate e alle nostre comunità, resta costante l’impegno nel creare sinergie per generare valore tangibile». «Ringrazio di cuore Conad e i suoi clienti per la vicinanza dimostrata ancora una volta nei confronti della nostra Azienda, e della Pediatria in particolare - ha commentato il direttore generale, Francesco Benazzi -. Grazie infatti ai 37mila euro donati da Conad per l’Emato-Oncologia Pediatrica potremmo fornire, oltre la già qualificata assistenza, un miglioramento dell’umanizzazione delle cure fornite al giovane paziente, ripensando ad esempio gli spazi dove è sottoposto a terapia. Un ringraziamento – ha concluso - va anche a tutto lo staff dei reparti pediatrici per l’amore e la dedizione con cui si approcciano anche a innovativi progetti rivolti al benessere dei bambini».