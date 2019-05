Donatella Rettore: Splendido splendente, il successo ha 40 anni

di Valentina Russo

CASTELFRANCO VENETO - Donatella Rettore torna con un nuovo tour estivo che girerà la Penisola. «Faccio scoprire le mie canzoni. Cantare in Veneto è più difficile che altrove. Qui sento molto di più la responsabilità» IL PERSONAGGIO Quella volta che Gino Paoli le suggerì come usare la voce. Il soprannome scelto per mamma Teresita, che a quella figlia con in testa il sogno di diventare cantante raccomandava piuttosto di studiare. L'allergia alla plastica e alle menzogne. Ma anche il...