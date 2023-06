TREVISO - Al via il rifacimento del porfido nell’area di Ponte San Martino: l’ultimo intervento risale all’Adunata degli Alpini del 2018. Sono previsti da lunedì quaranta giorni di deviazioni da via Roma a piazza Vittoria e piazza Borsa. « Adotteremo ogni provvedimento utile per minimizzare i disagi » assicura l’assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese.

Il programma dei lavori e le deviazioni