De Longhi Treviso promossa in A: tre a zero a Capo d'Orlando

Gazzettino del 18 giugno.

CAPO D'ORLANDO - La De Longhi Treviso è in Serie A. Nella finale playoff al meglio delle cinque gare, dopo aver vinto le prime due in casa, in gara-3 Treviso ha espugnato anche Capo d'Orlando 65- 76 e conquistato la promozione dalla A2 alla A, categoria che manca nella Marca dal 2012.La De' Longhi - che ha sofferto solo nell'ultimo quarto - sale così nella grande A del basket.Un Logan monumentale guida la Tvb a una meritatissima promozione. Grande entusiasmo dei tifosi in città e di fronte al maxi schermo a San Tomaso.Tutti i servizi sul