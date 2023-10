Crespano del Grappa, camion carico di pesce distrutto dalle fiamme

PIEVE DEL GRAPPA (TREVISO) - Camion distrutto dalle fiamme a Crespano, frazione di Pieve del Grappa, in via Gherla. L'incendio si è sviluppato intorno alle 22 di martedì 10 ottobre, il mezzo trasportava pesce. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro per spegnere il rogo i volontari di Asolo e la squadra del distaccamento di Bassano del Grappa in rinforzo. L’intervento dei vigili del fuoco dopo aver ripristinato la sicurezza nell’area è terminato intorno a mezzanotte.