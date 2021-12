Covid Veneto, il bollettino di oggi, domenica 12 dicembre 2021. Contagi e vittime: 3.271 nuovi positivi e 5 morti in 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , domenica 12 dicembre 2021. Lieve flessione nei contagi quest'oggi, si registrano infatti 3.271 nuovi positivi sul nostro territorio. Il dato porta il totale dei positivi da inizio pandemia a 552.021, mentre gli attualmente positivi continuano a salire, arrivando a 49.241. Cinque le vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore, il totale dei decessi sale quindi a 12.055.

Contagi nelle province del Veneto

La situazione peggiore per quanto riguarda il numero di nuovi casi è a Treviso, con 712 poositivi in 24 ore, segue Padova, con 693 casi, e Vicenza con 667. A Venezia se ne contano 525, mentre 451 sono quelli registrati a Verona. Sempre alto rispetto alla "norma" il dato di Rovigo, con 123 nuovi positivi, mentre a Belluno ce ne sono stati "solo" 87.

Ricoveri negli ospedali veneti

Sotto controllo la situazione negli ospedali delle province venete. Sono 803 i malati ricoverati in area non critica (nessuna variazione rispetto a ieri) e 125 quelli in area critica (-2).