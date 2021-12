Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre 2021. Oltre 4mila contagi e 8 vittime in 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , sabato 11 dicembre 2021. Moltissimi i contagi registrati nel report odierno della Regione: 4.062 in 24 ore, la conta dei positivi da inizio pandemia sale a 548.750. Gli attualmente positivi in isolamento domiciliare sono 47.699. Sono state invece 8 le vittime del virus sempre nelle ultime 24 ore, il che porta la conta dei decessi a 12.050 da inizio epidemia. «Oggi abbiamo più di 4.000 contagiati», ha commentato il presidente Luca Zaia, intervenendo a Sabato anch'io su Rai Radio1, però «il vero tema è che ci vorrebbe un pò di impegno a leggere le percentuali sui tamponi». «Il Veneto - ha proseguito Zaia - è la regione che fa più tamponi in Italia. La media nazionale dei positivi sui tamponi è del 2,9%, il Veneto ha il 3,1%, l'Emilia-Romagna il 4,8%, la Calabria il 6,4, le Marche il 7», ha concluso. L'incidenza su 92.052 tamponi (25.678 molecolari e 66.374 rapidi) è del 4,4%.

310 casi caricati in ritardo per colpa dell'attacco hacker all'Ulss Euganea

Tra i nuovi casi - precisa la Regione - sono presenti anche circa 310 positivi che si riferiscono a giorni precedenti, tra il 27 novembre e il 3 dicembre, caricati in ritardo a causa dell'attacco hacker subito dall'Ulss 6 Euganea.

Contagi nelle province del Veneto

Sfonda il muro dei mille contagi in 24 ore la provincia di Padova, nella quale si sono registrati 1.035 nuovi positivi, seguono Treviso e Vicenza, rispettivamente con 847 e 831 casi, poi Venezia con 566 e Verona con 517. A Rovigo sono stati 126 i nuovi positivi mentre ne sono stati trovati 99 a Belluno.

La situazione negli ospedali veneti

Negli ospedali crescono i ricoveri di pazienti Covid: vi sono 889 ricoverati nei reparti ordinari (+37) e 134 (+4) in terapia intensiva.

Vaccini, quanti ne sono stati fatti?

Prosegue a forte ritmo la campagna vaccinale in Veneto, sospinta soprattutto dalle terze dosi: ieri, su 49.213 somministrazioni, 44.135 erano addizionali/booster. Altri 2.853 si sono vaccinati per la prima volta. Le forniture utiulizzate sono il 95,5%. I residenti con la terza dose sono 888.943, pari al 20,3% della popolazione vaccinabile. Il bollettino regionale segnala 3.692.404 residenti che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose, pari all'84,4% della popolazione over 12.

