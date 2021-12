VENEZIA - La campagna vaccinale non si fermerà durante le feste. Intese non come periodo genericamente dicembrino, ma proprio come giorni cerchiati di rosso sul calendario: a Natale, così come a Santo Stefano, i centri di somministrazione saranno aperti e gli appuntamenti verranno garantiti all'utenza. Lo prevede l'indicazione alle Regioni impartita dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, secondo cui nelle prossime due settimane a Nordest dovranno essere raggiunti obiettivi superiori a quelli fissati per la prima metà del mese.

I TARGET

Non era mai successo che gli ambulatori vaccinali fossero operativi nelle festività: lo scorso anno funzionarono (con orario ridotto) solo gli hub per l'effettuazione dei tamponi, dal momento che la prima dose in assoluto venne inoculata il 27 dicembre. Ma quelli erano tempi in cui le forniture risultavano molto risicate, tanto da scatenare la corsa all'approvvigionamento delle fiale e al sorpasso nelle priorità delle categorie, anche se pare incredibile che sia accaduto visto un certo clima no-vax di oggi. Ma tant'è, ora le istituzioni cercano di premere il piede sull'acceleratore della vaccinazione, promuovendo la terza dose e provando a recuperare pure le prime e le seconde. Il target fissato dalla struttura commissariale, fra il 13 e il 26 dicembre, è di assicurare almeno 6,3 milioni di iniezioni a livello nazionale. Per quanto riguarda il Veneto, in ciascuna giornata infrasettimanale è previsto un numero minimo di 40.585 inoculazioni, obiettivo che scenderà a 28.410 sabato 18 e domenica 19 dicembre e calerà ulteriormente a 24.350 sabato 25 e domenica 26 dicembre. Tutti numeri che la macchina ha già dimostrato di saper registrare: per esempio giovedì, a fronte di una programmazione di 36.527 somministrazioni, ne sono state fatte 47.141; e in un festivo com'è stata domenica scorsa, il dato effettivo è stato di 33.245 a fronte di una previsione di 24.351. Per il Friuli Venezia Giulia si prospettano questi target giornalieri: da lunedì a venerdì 10.075, nel prossimo fine settimana 7.050, a Natale e a Santo Stefano 6.045. Panettone e vaccino.