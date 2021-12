L'indicazione era già arrivata dalle lunghe code dei bambini, accompagnati dai loro genitori, davanti ai centri tampone del Nordest. Ma adesso sono anche i numeri a certificarlo: la maggiore circolazione del virus in Veneto e in Friuli Venezia Giulia viene registrata tra i più piccoli, cioè nella fascia anagrafica finora esclusa dalla campagna vaccinale, nella quale sarà coinvolta a partire dal 16 dicembre. A dirlo è l'analisi condotta da un gruppo di lavoro promosso dall'Associazione italiana di epidemiologia e focalizzata sulla progressione dell'epidemia in Italia e nelle regioni per classi di età.



I DATI

Per avere dati consolidati e certi, l'Aie ha messo sotto la lente l'intero mese scorso, considerando come ultima settimana quella dal 22 al 28 novembre. In quel lasso di tempo il Veneto ha evidenziato un'incidenza di 284 casi per 100.000 abitanti (e la situazione è poi peggiorata, visto che venerdì il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità ne hanno rilevati 365,5). Annotano gli esperti: «Per quanto riguarda le classi di età, tutte, tranne i soggetti di età superiore ai 70 anni, superano i 200 casi per 100.000 abitanti, con picchi nelle classi di età 6-10 anni (560 per 100.000) e 11-13 anni (496 per 100.000). Gli incrementi maggiori rispetto alla settimana precedente si osservano nella classe di età 6-10 anni (+52%)». Il fenomeno è analogo in Friuli Venezia Giulia, dove l'incidenza media riscontrata l'altro ieri è di 378: «La classe di età con l'incidenza più elevata continua a confermarsi quella 6-10 anni con 565,2 casi per 100.000 abitanti».



LA SOMMINISTRAZIONE

Di fronte a cifre come queste, il sottosegretario Andrea Costa sottolinea che disporre del vaccino per i bambini «significa avere uno strumento in più per combattere questa pandemia», consapevole del fatto che si tratta di un tema molto delicato: «Dobbiamo dire con chiarezza che vacciniamo i più piccoli non per proteggere gli adulti ma per loro stessi».

Per chi lo vorrà, la somministrazione comincerà giovedì prossimo, ma già all'inizio della prossima settimana partiranno le prenotazioni. L'assessore regionale Manuela Lanzarin delinea lo schema per il Veneto, dove la platea interessata conta 300.000 bimbi da 5 a 11 anni: «Ogni azienda sanitaria sta incontrando i propri pediatri di libera scelta e sta concordando le modalità, cioè direttamente in ambulatorio o nelle linee vaccinali dedicate all'interno dei centri. Negli ambulatori l'accesso sarà su chiamata diretta, mentre per gli hub stiamo predisponendo un sistema di prenotazioni tramite portale».



LE AGENDE

Per esempio l'Ulss 3 Serenissima aprirà le agende domani alle 14, con una prima offerta di 10.000 posti. Invece in Friuli Venezia Giulia, dove sono 68.000 i ragazzini vaccinabili, gli appuntamenti potranno essere fissati dalle 14 di martedì attraverso il Cup e il call center. Annuncia l'assessore regionale Riccardo Riccardi: «L'attività di inoculazione prenderà il via giovedì 16 dicembre e si protrarrà per tre giornate durante le quali, sotto il coordinamento dell'Irccs Burlo Garofolo, verranno sottoposti a vaccinazione circa mille bambini». Le operazioni proseguiranno il 18 dicembre al Molo IV di Trieste, il 19 alla Fiera di Udine e il 20 alla Cittadella della salute di Pordenone, per estendersi poi al resto del territorio friulgiuliano.

La programmazione terrà conto del fatto che dovranno essere iniettate due mini-dosi di Pfizer a distanza di 21 giorni. «Gli effetti della vaccinazione nei bambini si vedranno in gennaio», stima il fisico Roberto Battiston dell'Università di Trento, coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici promosso in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.