Vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni: al Burlo di Trieste si parte dal 16 Quando prenotare e come fare

TRIESTE - «Le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età pediatrica tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, mentre la prima inoculazione per quanti rientrano in questa fascia di età è prevista per giovedì 16 dicembre ad alcuni pazienti del Burlo Garofolo di Trieste». Ad annunciare l'avvio della campagna vaccinale per i bambini in Friuli Venezia Giulia è il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La platea potenzialmente vaccinabile in regione «è formata da circa 68 mila bimbi».

«L'attività di inoculazione - spiega Riccardi - prenderà il via giovedì e si protrarrà per tre giornate durante le quali, sotto il coordinamento dell'Irccs Burlo Garofolo, verranno sottoposti a vaccinazione circa mille bambini. I primi a ricevere il vaccino saranno i pazienti al momento ricoverati all'istituto materno infantile del capoluogo regionale; dopo di che il 18 dicembre le inoculazioni verranno effettuate al centro vaccinale al Molo IV di Trieste. L'attività proseguirà il 19 dicembre all'Ente Fiera di Udine mentre il 20 dicembre sarà la volta di Pordenone nella nuova sede della Cittadella della salute». «Dopo questa prima fase di avvio - prosegue Riccardi - l'attività procederà nelle giornate successive sul resto del territorio regionale nei centri predisposti dalle tre Aziende sanitarie».

Dal 19 al 31 dicembre, aggiunge Riccardi, «saranno disponibili complessivamente circa 3 mila posti, mentre nelle prime due settimane del mese di gennaio sarà possibile effettuare complessivamente 6 mila prenotazioni (tre mila ogni 7 giorni). L'offerta sarà comunque modulata sulla base dell'andamento delle prenotazioni, tenendo conto delle richieste registrate nelle prime giornate di apertura delle agende». «La gestione commissariale invierà in regione entro mercoledì 15 dicembre circa 30 mila dosi, mentre a gennaio dovrebbero arrivarne altre 6 mila. Per cui, al momento, la nostra programmazione prevede l'inoculazione del vaccino a circa 18 mila bambini, in modo tale che con le disponibilità stabilite possiamo garantire il ciclo di doppia vaccinazione». Le prenotazioni si potranno effettuare con gli stessi metodi utilizzati fino ad oggi anche per le altre fasce d'età: agli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, alle farmacie abilitate, tramite il Call Center Regionale allo 0434/223522 (attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 mentre il sabato dalle 8 alle 17) oppure utilizzando la webapp.