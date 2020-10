Coronavirus Veneto: impennata di contagi oggi, 305 nuovi positivi al Covid. Due morti Il bollettino

Coronavirus in Veneto: fiammata del virus oggi, giovedì 1 ottobre 2020 nella nostra regione, con un numero di contagi davvero importante: 305 nuovi positivi al Covid (il dato è rispetto al bollettino di ieri sera).



Covid Veneto, report

Sono dunque 305 i nmuovi infetti oggi in Veneto, i casi più eclatanti sono in provincia di Treviso, con 129 contagi, e Venezia, con 78. Seguono Verona e Vicenza con 26 casi, Padova con 23, Belluno con 19, 1 a Rovigo. Zero contagi solo a Vo'. I pazienti attualmente positivi sono 3.965, i negativizzati da inizio pandemia 21.748. Due vittime rispetto a ieri sera, il totale dei decessi sale quindi a 2.183.

In 24 ore +445 contagi in Veneto

Se si leggono i dati nelle ultime 24 ore l'impennata di contagi è ancora più evidente: 445 nuovi contagi in un solo giorno, cifra che porta il totale a 27.896 dall'inizio dell'epidemia. Ci sono anche 5 vittime, sempre calcolando un giorno.

Focolaio in caserma a Tv

Focolaio in ditta a Ve

I casi di Treviso sono per la maggior parte concentrati all'interno della Caserma Zanusso a Oderzo, per gli altri casi si tratta di focolai famigliari.Su Venezia abbiamo un focolaio importante in una azienda navale dove opera una comunità di stranieri che condividono anche la vita extralavorativa. In generale i soggetti positivi sono in gran parte asintomatici.

