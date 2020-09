Coronavirus Veneto, 79 nuovi positivi, boom in isolamento domiciliare (+657)

Coronavirus Veneto, 79 nuovi positivi e nessun decesso nella notte (fermi a 2177). In isolamento domiciliare 9268 persone (+657 rispetto a ieri) di cui 142 con sintomi (+102). Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 29 settembre.

I nuovi casi sono soprattutto a Treviso (+19), Venezia (+19), Verona (18), Padova (10). In tutto i casi attualmente positivi sono 3671.

Stabile la situazione negli ospedali: i ricoverati per Covid-19 sono 248 di cui 188 positivi (21 in terapia intensiva, come ieri).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 29 settembre - LEGGI E SCARICA

