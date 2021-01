Treviso, troppe quarantene violate: il Comune controllerà le targhe con un nuovo sistema di telecamere Video

TREVISO - Troppe quarantene violate, a Treviso arriva la sorveglianza delle targhe delle auto. Stretta anti-Covid. Verificare attraverso la visione delle targhe, con le videocamere di sorveglianza, se le automobili intestate a soggetti obbligati alla quarantena circolino o meno sul territorio cittadino. È lo strumento adottato dal Comune di Treviso per cogliere eventuali trasgressori, alla luce delle segnalazioni fatte dalle autorità sanitarie sulle numerose violazioni dell'obbligo di isolamento domiciliare delle persone positive al Covid-19.

In caso di individuazione di un veicolo “sospetto” in questo senso, spiega la polizia municipale, viene eseguito un controllo mirato in casa per chiarire se la vettura era condotta dal proprietario o meno. Fino ad oggi, tuttavia, il metodo adottato non ha portato all'individuazione di comportamenti irregolari.

