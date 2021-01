Quaranta multe al funerale del capo dei Rom: violate le norme Covid su spostamenti e assembramenti

MONTEBELLUNA - Circa 40 persone, fra le oltre cento giunte a Montebelluna (Treviso) per assistere al funerale di un capofamiglia Rom scomparso il 31 dicembre, sono state multate dalle forze di polizia per violazione delle norme in materia di assembramento e di spostamento in auto volte al contenimento del contagio da Covid. I partecipanti, che nei giorni precedenti avevano reso necessari servizi di vigilanza straordinari a causa dell'insistente presenza all'ingresso dell'obitorio, appartengono alla famiglia guidata da Muharem Salkanovic, morto per cause riferibili al virus all'età di 65 anni. Nel corso dei controlli eseguiti dai carabinieri è stato anche individuato ed arrestato un uomo sul quale pende una condanna a 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in altre regioni.

APPROFONDIMENTI TREVISO PAY Funerale blindato per il capo dei Rom PADOVA PAY La comunità vive nell'Alta Padovana dagli anni Ottanta: sono...

Funerale blindato per il capo dei Rom

Polizia schierata in cimitero: funerale blindato per il capo Rom

© RIPRODUZIONE RISERVATA