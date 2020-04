Sindaco fa riaprire parrucchieri ed estestiste: dietrofront dopo la lettera del Prefetto

SANTA LUCIA DI PIAVE - Il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, ha inviato ieri a parrucchieri, acconciatori ed estetisti una autorizzazione scritta e protocollata dai suoi uffici che avrebbe consentito l'apertura «delle attività lavorative a partire dal 4 maggio 2020». Poi ha fatto retromarcia di fronte ad una lettera della prefettura in cui si sottolineava che non aveva nè facoltà nè potere per farlo e che avrebbe violato il Dpcm. Szumski ha spiegato di avere avuto «una minaccia di diffida. Ho quindi fatto marcia indietro non tanto per me ma per le conseguenze che avrebbero potuto patire i titolari degli esercizi, in tutto una decina. Le norme che impediscono la riapertura sono comunque costituzionalmente illegittime - ha aggiunto Szumski - e proveremo a superarle in qualche altro modo Ultimo aggiornamento: 20:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA