SPRESIANO - Aumentano le multe per eccesso di velocità. Soprattutto lungo la Pontebbana, ma non solo. Quest’anno le sanzioni staccate con l’uso del telelaser hanno già registrato un incremento del 38% rispetto allo stesso periodo del 2022.

NUMERI DA CAPOGIRO

Da maggio, poi, la polizia locale di Spresiano ha iniziato a usare anche un nuovo strumento per il controllo della velocità, capace di monitorare in un colpo solo entrambi i sensi di marcia. E in sole 18 ore ha fatto fioccare 182 verbali. Vuol dire più di dieci multe per ogni singola ora di utilizzo. Il punto è che quasi il 90% dei mezzi è stato beccato a sfrecciare tra i 10 e i 40 chilometri all’ora oltre il limite di velocità. In un caso si è andati anche oltre i 40 all’ora. Mentre solamente venti sanzioni sono state staccate per automobilisti che hanno superato il limite di meno di 10 chilometri. A Spresiano non ci sono autovelox fissi attivi 24 ore al giorno. In passato il Comune aveva accarezzato l’idea di installarne proprio uno lungo la Pontebbana, in zona Busco, per indurre gli automobilisti ad alzare finalmente il piede dall’acceleratore. Dopo il niet della Prefettura, però, le cose sono cambiate. E ora si guarda al problema in modo pragmatico rispetto a ciò che accade ogni giorno. «Una postazione sempre attiva sarebbe tarata a 56 chilometri all’ora. Con questo limite, lì vorrebbe dire fare qualcosa come 2mila multe al giorno. Pari a più di 100mila euro di entrate al giorno per il municipio. Ma questa non sarebbe prevenzione -ha evidenziato il sindaco Marco Della Pietra- da qui la decisione di proseguire con i controlli specifici da parte della polizia locale, effettuati in modo puntuale. Il primo obiettivo è rendere gli automobilisti consapevoli e indurli a rallentare, ma non con un’ecatombe di multe».

CONTROLLI MIRATI

E i controlli mirati, eseguiti anche con nuovi strumenti, sembrano dare i loro risultati. «Il nuovo strumento per il controllo della velocità, che controlla i due sensi di marcia, in soli 6 servizi da 3 ore ciascuno ha contestato 182 verbali» conferma la comandante Paola Pol. «Viene usato principalmente sulla Pontebbana, ma più in generale anche sulle altre strade di Spresiano -aggiunge- non si tratta di una postazione fissa: resta sempre sotto il diretto controllo della pattuglia». Le cose vanno meglio per quanto riguarda i passaggi con il semaforo rosso. A Spresiano ci sono due occhi elettronici: uno installato sull’incrocio del centro e l’altro su quello di Visnadello (solo per chi transita dritto sulla Pontebbana).

IN CONTROTENDENZA

L’anno scorso erano stati multati quasi 1.800 mezzi, tra auto e camion: 500 a Spresiano (da aprile) e 1.266 a Visnadello. Evidentemente è servito. A dirlo sono i numeri. «Le violazioni registrate dal Vista Red di Visnadello sono diminuite del 30% rispetto all’anno scorso -tira le fila la comandate Pol- mentre a Spresiano, considerando che l’apparecchio era stato installato in aprile, la situazione è rimasta invariata».