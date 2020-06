VITTORIO VENETO - Nuovi box per autovelox in arrivo sulle strade vittoriesi in aggiunta ai 18 installati ad inizio anno. Il primo è già stato posizionato in via del Bersagliere a Carpesica. Altri arriveranno nelle prossime settimane. «Sono i cittadini a chiederceli sottolinea il sindaco Antonio Miatto - E sia chiaro: non voglio fare cassa, ma voglio che sulle nostre strade si corra meno». Del potenziamento dei box arancioni se n'è parlato in giunta giovedì. E il progetto dell'amministrazione è quello di incrementare la rete installata a febbraio e che, causa emergenza coronavirus e con le strade deserte durante il lockdown, non è mai entrata in funzione.



L'IDEA

Ad oggi ancora non ci sono state sanzioni con gli autovelox piazzati nei box, ma ora si cambia musica: «Con il ritorno alla normalità, presto verranno attivati» avverte il sindaco. I 18 già posizionati, da via della Vallata più a nord a via del Menarè a San Giacomo, sono pronti per accogliere il dispositivo in grado di rilevare e fotografare tutte le auto, ma anche moto e mezzi pesanti, che supereranno il limite di velocità dei 50 chilometri orari. A questi box, se ne aggiungeranno altri cinque (il numero è in fase di definizione): oltre a quello in via del Bersagliere installato nei pressi del cavalcavia dell'autostrada, un paio verranno posizionati a San Giacomo di Veglia, uno in via Duca d'Aosta e un altro già annunciato nei mesi scorsi in via Martel dove i residenti, dopo che erano stati rimossi i dossi rallentatori, si erano lamentati in municipio per le auto che sfrecciano.



LE MOTIVAZIONI

«Purtroppo le segnalazioni di auto che corrono troppo sono davvero tante testimonia il vicesindaco Gianluca Posocco - a Carpesica, ad esempio, in pieno centro abitato ci sono auto che fanno dei sorpassi sfiorando i 100 chilometri orari». «La gente ci chiede di posizionare ancora dei box conferma il sindaco per questo ne stiamo aggiungendo: il fenomeno dell'eccesso di velocità mette in apprensione i cittadini. Addirittura ho avuto segnalazioni di corse in via Caprera, strada che con il parcheggio a lato delle auto è molto stretta. Il fenomeno si verifica dunque anche nei posti meno prevedibili. Il mio obiettivo non è fare cassa, ma che sulle nostre strade non si verifichino incidenti con conseguenze tragiche». In attesa di far entrare in servizio i box, la polizia locale è sempre presente sulle strade cittadine con il telelaser: «Dopo il periodo Covid, abbiamo ripreso i controlli conferma il comandante Ezio Camerin e staccato diverse sanzioni: nella stragrande maggioranza il limite era stato violato per pochi chilometri all'ora». © RIPRODUZIONE RISERVATA