Controlli col metal detector veglione blindato in centro

CONEGLIANO (TREVISO) - Controlli a campione con i metal detector agli accessi della zona rossa del veglione in piazza, che si preannuncia dunque più blindato che mai. Anche quest'anno saranno imponenti i controlli delle forze dell'ordine per garantire che la festa di San Silvestro organizzata ai piedi della Gradinata degli Alpini si svolga in condizioni di sicurezza per tutti coloro i quali vorranno brindare al nuovo anno nell'ombelico della città. Le limitazioni, dettate dalle normative nazionali, sono anche quest'anno stringenti e per farle rispettare senza sconti l'amministrazione comunale ha dotato la Polizia locale di quattro metal detector che questa sera, per la prima volta, altrettanti vigili urbani utilizzeranno ai varchi della zona rossa per verificare il rispetto dell'ordinanza in materia di tutela della sicurezza urbana e del decoro del centro firmata ieri dal sindaco Fabio Chies e in vigore dalle 20 di oggi alle 6 del mattino di domani.



«I controlli saranno a campione, perciò non riguarderanno tutti i partecipanti alla festa in piazza. Potranno essere ispezionate anche le borse» precisa l'assessore alle manifestazioni Claudia Brugioni.



L'ORDINANZA

Le due precedenti edizioni del capodanno sotto la Gradinata non hanno fatto registrare gravi problemi di ordine pubblico ma qualche piccola trasgressione alle regole (soprattutto riguardo ai botti), che il Comune vuole ulteriormente scoraggiare con il rafforzamento dei controlli agli accessi della festa che sarà animata sul palco da Radio Piterpan. L'ordinanza prevede che dalle 20 alle 6 nelle zone comprese tra piazza IV Novembre, corso Mazzini e Vittorio Emanuele II, via Verdi, via XXI Aprile, viale Carducci, Corte delle Rose, via Cavour, via Marconi, via XX Settembre, piazza Cima, via Beccaruzzi e via Marcatelli e nel raggio complessivo di 200 metri dalle strade adiacenti a quelle in cui si svolgono gli spettacoli siano in vigore numerosi divieti. Non si potrà ad esempio introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipo, aste per fare i selfie, zaini, caschi, spray urticanti e ogni altro oggetto atto ad offendere specifica l'ordinanza, che vieta anche di detenere, cedere, ricevere, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.



ESERCIZI DI VENDITA

Sarà vietato anche vendere o regalare bevande in bottiglie di vetro e contenitori in latta per asporto. Questo divieto è rivolto a tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, artigianali e qualsiasi altra attività e tipologia di vendita specifica l'ordinanza, che proibisce pure il consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi o delle loro pertinenze, anche degli esercizi di vicinato e di asporto, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e latta. L'assessore Brugioni fa sapere inoltre che per motivi di sicurezza saranno tolti i plateatici. A fronte di tanti divieti, a ordinanza in vigore sarà consentita agli esercizi di vendita e artigianali la vendita delle bevande previa spillatura o mescita in contenitori di carta o di plastica aperti. Ok anche al consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro, carta e plastica aperti all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa. Per i trasgressori sono pronte multe da 25 a 500 euro oltre al ritiro immediato e al sequestro degli oggetti e dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

