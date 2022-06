CONEGLIANO - Potrebbe essere necessario ricorrere ad un altro concorso se i due candidati al posto di ispettore di polizia non dovessero superare l'ultima prova. Di dodici che inizialmente avevano presentato la domanda alla selezione per diventare a tempo indeterminato si sono presentati in cinque, tutti laureati come previsto nella domanda di ammissione. Al termine della prima prova scritta solo due sono riusciti a passare all'ultima fase che li vedrà cimentarsi in una prova di resistenza fisica, essenziale per questo tipo di lavoro. Due non sono risultati sufficienti ai test scritti, e i due rimasti dovranno affrontare martedì e mercoledì la prova fisica che consiste nel percorrere mille metri di corsa in un certo tempo e superare un percorso in palestra. Il comandante Claudio Mallamace che coordina le forze di Polizia Locale commenta: «Con il senno di poi si potrebbe affermare che il numero così basso di candidati possa essere stato determinato dalla presenza della prova fisica, per superare la quale ci vuole una certa preparazione e allenamento. Sono rimasti in due a doverla superare assieme alla prova orale. Mi auguro di cuore che riescano, altrimenti dovremo ripresentare il bando». «I 5 candidati erano tutti provenienti da fuori regione, centro e sud Italia - conclude Mallamace - Credo che in molti si siano candidati in altri Comuni dove non era richiesta la prova fisica». Se i due rimasti in lizza supereranno il test fisico e orale, saranno chiamati a coordinare gli agenti presenti nella forza di polizia locale di Conegliano, inquadrati a tempo indeterminato in un primo tempo come sottoufficiali per diventare poi ufficiali con la qualifica di Ispettori di polizia.