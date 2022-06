PORDENONE - Sono 158. Sono i partecipanti al concorso per otto posti di agente della polizia municipale del comando di Pordenone - Cordenons. Il bando si è chiuso nei giorni scorsi e ora partiranno gli esami. Tre le prove, una scritta, una orale e una nella quale si devo superare delle prove fisiche come la corsa, il salto in alto, la guida dell'auto e della moto e altre necessarie per dimostrare lo stato di forma. Due candidati sono stati esclusi al primo vaglio delle caratteristiche perché superavano i 35 anni. Il bando, infatti, spiega che è necessario aver compiuto 18 anni, ma di non averne di più di 35.

LA SELEZIONE

«Devo dire - spiega l'assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido - che 158 persone che hanno deciso dei presentarsi agli esami per diventare agente della Municipale sono parecchie e ci consentiranno di poter fare una buona selezione». Per la verità saranno necessari 15 agenti per completare la pianta organica del comando di Pordenone - Cordenons e quindi alcuni saranno pescati dalla graduatoria, altri arriveranno a Pordenone con la mobilità in entrata. In ogni caso l'obiettivo è di completare la pianta organica per il prossimo mese di ottobre.

L'ORGANICO

«Per prima cosa - va avanti l'assessore - voglio ringraziare tutti i vigili perchè nonostante la carenza di organico sono riusciti a coprire tutti i servizi garantendo l'operatività in tutti i settori. Hanno fatto diversi interventi e hanno pure aggiunto altre prestazioni. Con il primo di ottobre credo che l'intera pianta organica sarà recuperata così avremo l'organico intero e sarà meno pesante per tutti garantire la sicurezza che vogliono i cittadini». Sono diversi, infatti, gli ambiti di intervento dei vigili urbani e vanno dai controlli sulle strade fino all'erario. Non solo. Un patto con le altre forze dell'ordine ha reso ancora più operativi i vigili che in collaborazione con Polizia e Carabinieri svolgono anche operazioni legate allo spaccio di droga e ad altri reati.

IL CAPO

Oltre agli otto agenti che dovranno essere assunti dopo aver espletato le prove dell'esame, è in fase di svolgimento anche il concorso per cambiare il comandante Massimo Olivotto che dopo tre anni alla guida della Municipale dovrebbe tornare nella polizia. Sono cinque le persone che si sono presentate e arrivano da diverse località italiane. Sono già state eseguite le prove scritte e quelle orali. Con ottobre, dunque, quando arriverà il nuovo comandante, si troverà il corpo dei vigili con l'organico a regime».

LE PROVE FISICHE

Il concorso che porterà a Pordenone altri otto agenti della polizia municipale prevede, oltre allo scritto e all'orale anche delle dure prove fisiche perché i candidati dovranno essere in grado di inseguire qualcuno se dovesse darsi alla fuga, e dovranno essere in grado di guidare bene l'auto e la moto. Tra le prove da superare anche una di corsa con tanto di tempo da non superare così come la prova di salto in alto. Come detto sono 158 i candidati, gran parte proveniente da fuori provincia e dal Veneto, ma anche da altre regioni più distanti. Evidentemente il posto fisso fa ancora gola.