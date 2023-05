Trovati con cocaina, hashish e 2.500 euro in contanti: due giovani finiscono nei guai

CONEGLIANO - Da tempo i carabinieri della Compagnia di Conegliano (Treviso) ne stavano seguendo i movimenti perché entrambi ritenuti di condurre un'attività di spaccio di stupefacenti in provincia di Treviso, tra i comuni di Oderzo e Motta di Livenza. Nelle scorse ore i militari dell'Arma hanno fatto scattare il "blitz" nel corso del quale il primo dei due, un 28enne di origini rumene dimorante nel pordenonese, è stato arrestato e condotto in carcere a Treviso poiché trovato in possesso di quasi 60 grammi di cocaina e 20 di marijuana, oltre a circa 2.500 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell'illecita attività.

Denunciato a piede libero il secondo soggetto, un 27enne italiano incensurato del trevigiano: in casa teneva alcune dosi di hashish e marijuana. Denaro e stupefacente sono stati posti sotto sequestro.