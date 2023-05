TREVISO - Vi sarebbe un conflitto sorto dalla compravendita di alcune quantità di stupefacente alla base della lite esplosa ieri pomeriggio, 11 maggio, a Varago di Maserada (Treviso) tra alcuni giovani di età compresa tra i 17 ed i 18 anni, culminata nell'uccisione di Aymen Adda Benameur, studente di 17 anni, con un fendente di arma da taglio al ventre. Elia Fiorindi che in sede di dichiarazioni spontanee ha ammesso di essere il responsabile della pugnalata che ha ucciso Aymen Adda Benameur. Il procuratore di Treviso Marco Martani: «E' stato arrestato un 18enne di Treviso che ha ammesso di essere responsabile dell'omicidio, specificando che il fatto è successo in un contesto di cessione di stupefacente. Abbiamo infatti trovato un coltello da cucina usato per il delitto, un panetto di hashish di mezzo etto e nove involucri per circa nove grammi complessivi e 240 euro in contanti».