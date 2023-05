Omicidio di Maserada, il dolore del padre: «Ciao papà, io esco...le sue ultime parole. Aymen, non ha mai dato problemi» Video

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Omicidio di Varago, i genitori di Aymen Adda Benameur hanno raggiunto immediatamente il luogo della tragedia. La mamma è avvolta dal dolore, mentre il papà trova la forza per ricordare il figlio: «Mi dispiace, era un bravo ragazzo. Sempre sorridente, non aveva problemi. Scendeva e ci diceva sempre "ciao mamma, ciao papà", non beveva. Non so chi è stato, lui ha sempre fretta di uscire con i suoi amici. Oggi mi ha detto esco un po'. Io ero a letto e mi hanno chiamato per dirmi che mio figlio era stato accoltellato». Sul posto anche l'ex fidanzatina che si è lasciata andare in un pianto disperato urlando il suo nome: «Aymen».