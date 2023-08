Elicottero atterra in strada per un doppio soccorso alla manifestazione: le piazzole sul Monte Grappa erano occupate da auto parcheggiate

CIMA GRAPPA (TREVISO) - Complicanze per un soccorso durante la tradizionale manifestazione presso il Sacrario aperta dagli abitanti della pedemontana che risalgono il Grappa dalle provincie di Vicenza, Treviso e Belluno.

Oggi, domenica 6 agosto, nel gruppo di camminatori per la commemorazione ai caduti, un signore di 72 anni, cardiopatico, è stato colto da malore sul sacrario. Nella stessa circostanza, una signora ha subito anche una contusione al polso.

È stato dunque necessario un doppio intervento verso le 8.30 per Suem Pedemontana, coadiuvata da protezione civile e CNSAS. Il soccorso è stato però ostacolato dall'inciviltà della gente: le piazzole per elisoccorso erano occupate da auto parcheggiate, creando non pochi problemi ad equipe elicottero e al personale di terra che ha dovuto creare le condizioni per atterraggio elicottero bloccando la strada.

L'uomo è stato quindi soccorso e trasferito da cima Grappa con ambulanza fino a rifugio scarpon per consegna all'elisoccorso Treviso. Mentre il medico con equipaggio di volontari, scortato da cnsas con 2 mezzi, si portava a rifugio scarpon, l'infermiere è rimasto in quota con un altro mezzo e altri due volontari.