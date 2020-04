CASTAGNOLE - Voleva provare il brivido della velocità spingendo l’acceleratore al massimo lungo le strade semi-deserte. Peccato che il ventenne alla guida non avesse la patente. E l'auto non fosse neppure assicurata. E la sua corsa sfrenata in auto sulla Feltrina, che gli è costata la salatissima multa di 6000 euro, è stata infatti intercettata da una volante, impegnata nei quotidiani controlli volti a garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.



Gli agenti si sono lanciati all'inseguimento del giovane "pilota", H.H., nato a Montebelluna, mentre stava percorrendo a tutta velocità la provinciale in direzione di Castagnole. Il ragazzo, sentendosi braccato dalle forze dell'ordine, ha preferito abbandonare la macchina lungo la strada, cercando di scappare a piedi. Ma i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo: H.H. ha provato in tutti i modi di divincolarsi tentando di scappare, mantenendo un atteggiamento ostile verso gli agenti. Dapprima si è giustificato dicendo di trovarsi lì soltanto per una camminata, poi ha negato l'accaduto, aggiungendo di non essere lui alla guida dell'auto, anche perchè minorenne. Accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno accertato che il ragazzo in realtà non aveva mai posseduto la patente, e anzi, l'auto che stava guidando non era neppure assicurata. Nei suoi confronti sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, oltre che le sanzioni amministrative per guida senza patente, guida senza assicurazione e per violazioni delle misure di contenimento del Covid-19, per un totale di circa 6000 euro.