TREVISO - Le case più care della Marca si trovano a Mogliano, dove ci sono i prezzi medi più alti, Loria e San Biagio. Qui si viaggia a un prezzo di almeno 2.500 euro al metro quadrato per un alloggio nuovo in classe signorile. Una cifra che supera anche quelle che si vedono nei centri di Montebelluna (2.400), Castelfranco (2.350) e Conegliano (2mila). Anzi, la città del Cima cede pure il passo a Ponzano (2.300).

Se ci si accontenta di una casa nuova leggermente più modesta, spicca sempre Mogliano, con Casier e Zero Branco , in cima alla classifica sia per quanto riguarda le abitazioni di livello medio che quelle di livello economico. Nel centro di Mogliano si va dai 2600 ai 2800 euro, a Casier, dai 2mila ai 2.500 euro. E in quello di Zero Branco da 2mila ai 2.350 euro, sempre al metro quadrato. La città più economica, invece, è Valdobbiadene. Nella capitale delle colline del Prosecco si va dai 1.200 euro al metro quadrato per una casa nuova in centro, signorile, fino a 850-900 euro per un alloggio economico.

AFFITTI

Passando al fronte degli affitti, si spende di più a Roncade. Qui il canone per un trilocale arriva a 700 euro al mese. Di seguito ci sono Mogliano e Ponzano con 650 euro al mese. I più economici si trovano a Scandolara di Zero Branco e a Vallà di Riese con 450 euro al mese. La stessa cifra, questa ultima, che serve per affittare un monolocale a Ponzano. E’ una mappa nella quale non mancano le sorprese quella che emerge dei valori immobiliari della provincia, escluso il capoluogo, messi in fila nell’ultimo report dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa. Nel resto della Marca non c’è paragone con Treviso. Basti pensare che in città per poter pensare di comperare una casa nuova, livello signorile, bisogna essere pronti a sborsare anche 6.500 euro al metro quadrato. Dopotutto, come conferma il centro studi della stessa agenzia, nella prima metà dell’anno scorso i valori del mercato immobiliare sono lievitati del 6,7% rispetto al periodo precedente. Ma non si scherza neppure nel resto della provincia. Il picco per comperare una casa nuova di pregio viene toccato a Mogliano, Loria e San Biagio. Di contro, i prezzi più economici si trovano in primis a Valdobbiadene ma anche a Ponzano, in quest’ultimo caso però solamente se si punta a un alloggio di livello economico in periferia (950 euro al metro quadrato). Di seguito, nella periferia di Conegliano si può trovare una casa nuova di livello medio a 1.400 euro al metro quadrato.

USATO

Aprendo il capitolo riguardante l’acquisto di una casa usata, i prezzi più elevati, parlando di abitazioni di pregio, sono quelli che si vedono nel centro di Montebelluna (2.200 euro al metro quadrato) e nel centro di Asolo (2.100). Scendendo poi progressivamente ai 1.850 di Ponzano e ai 1.800 nei centri di Castelfranco e Conegliano. Mentre in fondo a questa specifica graduatoria ci sono gli 850 euro dei centri di Valdobbiadene e di San Zenone e i 650 euro della periferia della stessa Valdobbiadene. Le cose cambiano scegliendo un’abitazione di livello medio. Qui il massimo è toccato a Mogliano: 1.700 euro al metro quadrato. Seguito dai 1.600 nel centro di Asolo, 1.550 in quello di Casale sul Sile e dai 1.500 nei centri sia di Roncade che di Conegliano. A chiudere, le case in assoluto più economiche della Marca, inevitabilmente quelle di livello più basso dal punto di vista costruttivo, sono quelle che si trovano nella periferia di Valdobbiadene (500 euro al metro quadrato) e tra Riese, Loria, Bessica e Ramon (400 euro).

IL CAPOLUOGO