Casale sul Sile. Rubava le offerte per associazioni benefiche dai banconi dei locali: individuato il presunto "manolesta"

CASALE SUL SILE (TREVISO) - Aveva già rubato, in un bar, un contenitore per la raccolta di offerte destinate a una fondazione che si occupa di persone bisognose. Da tempo i carabinieri lo tenevano d'occhio ini quanto si erano indirizzati su di lui, sulla scorta dei primi riscontri acquisiti, i sospetti circa il furto avvenuto il 16 febbraio scorso.

E così nei giorni scorsi una pattuglia dell'Arma che ha visto transitare il sospettato, un 51enne della zona, alla guida dell'auto, è intervenuta fermando l'uomo per un controllo e trovandolo in possesso ancora del contenitore in questione e di un paio di forbici in acciaio, tutto posto sotto sequestro.

Ma sono in corso ulteriori approfondimenti perché l'uomo è sospettato anche di aver sottratto, i primi giorni di febbraio, i contenitori delle "mance" di un bar di Preganziol e di uno di Mogliano Veneto, sempre in provincia di Treviso.

Ricostruite, grazie a testimonianze e all'esame di riprese di sistemi di videosorveglianza, le modalità con cui il soggetto operava: munito di forbici si avvicinava al bancone del locale e poi, tagliati abilmente i supporti che tenevano ancorati i contenitori al bancone, faceva "scivolare" il contenitore nelle tasche dell'ampio giaccone indossato nella circostanza per poi allontanarsi indisturbato.