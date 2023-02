Carnevale a Treviso, tre giorni di festa in città. Cambia la viabilità

TREVISO - La magia della festa più pazza e divertente dell’anno è pronta a colorare gli ultimi giorni del Carnevale. A distanza di quattro anni dall’ultima volta, Treviso si prepara ad accogliere il corteo dei carri allegorici che, nel giorno di martedì grasso, tornerà ad attraversare strade e piazze del centro storico.

La sfilata dei carri allegorici

La passerella dei carri allegorici partirà da Piazzale Burchiellati alle 14.30. Le Mura costituiranno la lunga tribuna naturale che accompagnerà i carri sino all’ingresso in Borgo Cavour. Da qui il corteo si dirigerà in via Canova, per andare a concludersi in Piazza Duomo dopo un paio di chilometri che promettono di diventare un inno alla fantasia. Un tripudio di musica e maschere, coriandoli e stelle filanti.

Il premio per il miglior carro e gli ospiti

La giuria di qualità, chiamata ad eleggere il miglior carro, avrà una prima postazione lungo le mura, dove la voce dello speaker sarà quella di Paolo Mutton. Un secondo palco, in Piazza Duomo, con la voce di Mattia Casarin, è invece destinato ad accogliere le premiazioni finali. Il miglior carro sarà premiato con un trofeo in cristallo inciso dal maestro d’arte Marco Varisco, presidente di una giuria di qualità che sarà composta da registi, scultori, artisti di vario genere. A loro il compito di giudicare le coreografie, l’armonia del gruppo e il carro nella sua fattura. Tra i protagonisti del Carnevale 2023 anche gli ospiti delle strutture Israa: grazie infatti alla disponibilità del presidente Mauro Michelon e degli operatori, più di cento anziani delle case di riposo potranno godersi lo spettacolo del Carnevale da un palco posizionato in Piazzale Burchiellati. I nomi delle attrazioni sono già un programma: il Tongo Show, la Danza Aerea, i Bebidens, il Candy Circus, le Stelle di Segatura, i Dinosauri Giganti con il loro personale animatore e molte altre sorprese, artisti di strada, trampolieri e non solo. Il tutto, grazie al coinvolgimento della Compagnia Teatrale Barbamoccolo e della Compagnia Lex Serafo.

La viabilità

Per quanto riguarda il weekend di Carnevale, sabato 18 e domenica 19 febbraio, sono consigliati i seguenti parcheggi: Cittadella delle Istituzioni (1280 stalli, 10 minuti a piedi dal centro storico), via Lanceri di Novara (300 stalli, 5 minuti), Park Pattinodromo, 380 stalli, 2 minuti), Lungo Mura Porta S. Tomaso (100 stalli, 2 minuti), Park Foro Boario (800 stalli, 8 minuti), Park Dal Negro (550 stalli 2 minuti), Cavalcavia stazione (60 stalli, 5 minuti), Metropark Stazione (400 stalli, 5 minuti) , Miani Park (400 stalli, 8 minuti), Condominio Appiani (100 stalli, 10 minuti). Martedì 21 febbraio, giorno della sfilata dei carri, ci saranno alcune modifiche della viabilità. Non si potrà parcheggiare dalle ore 11 del 21 febbraio fino alle ore 12 del 22 febbraio su viale Burchiellati , viale Frà Giocondo e viale D’Alviano. Il divieto di sosta con rimozione coatta è previsto dalle ore 11 alle ore 18 del 21 febbraio su viale F.lli Cairoli (esterno mura tratto tra San Tomaso e varco Manzoni), viale III Armata, Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale Burchiellati, via Mura San Teonisto, Borgo Cavour, via Caccianiga, via Canova, viale C. Battisti, via Fabio Filzi, (tratto tra via Cesare Battisti e via San Nicolò), via Achille Papa, via San Nicolo (stalli tra via Filzi e via Battisti); dalle ore 7 alle ore 20 su piazza Duomo (intera area) per l’allestimento del palco e su via Castello d’Amore, nell’area park di fronte al centro anziani (intera area), quest’ultima zona di ammassamento dei carri. Il divieto di circolazione riguarderà - dalle ore 13 e fino a cessate esigenze - Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale e viale Burchiellati, viale Frà Giocondo, viale D’Alviano, Borgo Cavour, via Canova, piazza Duomo, viale C. Battisti e tutte le vie afferenti al percorso della sfilata.

Il precedente

L’ultima sfilata di Carnevale era andata in scena, con una grande cornice di pubblico, il 5 marzo 2019. Una data ormai lontana, che spiega l’attesa per il ritorno dei giganti di cartapesta nel cuore della città. Il corteo di Carnevale coinvolgerà complessivamente 19 tra carri allegorici e gruppi. Spiccano due carri nati nel territorio comunale di Treviso, quello della Pro Loco di Sant’Angelo e quello realizzato dal Gruppo Giovani di San Giuseppe. Mentre la sfilata sarà aperta dal Gruppo Folkloristico trevigiano con il tradizionale Re Carnevale.